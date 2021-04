La oposición mexicana recurrirá en bloque la constitucionalidad de la prórroga del mandato de Zaldívar

Archivo - El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador - El Universal/El Universal via ZU / DPA - Archivo

MADRID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los tres principales partidos de la oposición mexicana han anunciado que presentarán un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica del Poder Judicial por la que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, pretende prorrogar dos años el mandato del presidente del Tribunal Supremo, Arturo Zaldívar.

El líder del Partido de Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, ha anunciado que su formación se sumará al Partido de la Revolución Institucional (PRI) y al Partido de la Revolución Democrática (PRD) para denunciar la norma ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y en particular el artículo transitorio que incluye la ampliación del mandato de Zaldívar.

"Los salvajes" del partido Morena de López Obrador modificaron un artículo transitorio de la ley, que está muy por debajo de la Constitución, para ampliar el mandato cuando la Carta Magna, en el Artículo 97, dice que no se puede y sólo dura cuatro años en el cargo y que no hay forma de seguir más, ha denunciado Cortés en declaraciones recogidas por el diario 'El Universal'.

López Obrador no quiere contrapeso, no quiere equilibrio, y "nos está llevando a una dictadura", porque quiere controlarlo todo y por eso su partido recordará a todos que nuestro país no es una monarquía sino una democracia, ha añadido el líder conservador.

"Están concentrando poder de manera indebida, inconstitucional. Tienen una mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado, que desde el 97, 1997, ya nadie había tenido. Tiene mayoría en Cámaras, para reformas, para aprobaciones, y han abusado de ellas", ha remachado.

Mientras, el propio Zaldívar ha defendido la constitucionalidad de la norma. "En democracia los Congresos o Parlamentos emiten las leyes y cuando son cuestionadas sobre su constitucionalidad se impugnan y existen medios y controles para su defensa y en este caso será la Corte la que resuelva", ha indicado, según recoge el diario 'La Jornada'.

Los jueces, que tengan algún interés o beneficio en la causa, como lo es él mismo, deben excusarse de la discusión. "No se trata de si puedo o no pronunciarme. Hay una ley que emanó del Congreso de la Unión y una vez que se publique será una ley vigente", ha argumentado.

Tras la aprobación en el Congreso de la norma, Zaldívar publicó en Twitter una carta en la que explica que ejercerá el cargo hasta diciembre de 2022, periodo para el cual fue electo en enero de 2019, y no hasta diciembre de 2024, como recoge la nueva ley.