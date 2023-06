México.- El partido de López Obrador consigue una amplia victoria en las elecciones del Estado de México

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Morena en el Estado de México, Delfina Gómez, ha ganado este domingo las elecciones frente a su rival, Alejandra del Moral, del Partido de la Revolución Institucional (PRI), poniendo fin así a más de 90 años de dominio de esta formación, según resultados preliminares.

Los resultados del conteo rápido del Instituto Electoral del Estado de México han dado a Gómez entre un 52,1 y 54,2 por ciento de las papeletas, mientras que Del Moral ha obtenido entre un 43,0 y un 46,2 por ciento de los votos.

"La transformación comienza hoy en el Edomex, gracias a todas, todes y todos. Tu voto no solo marca un parteaguas, sino que trae la esperanza a nuestra tierra. Ganamos juntos y así vamos a construir juntos un futuro próspero y digno para las, les y los mexiquenses", ha manifestado Gómez.

No obstante, ambas aspirantes a la gobernación se declararon triunfadoras de los comicios al cierre de los colegios electorales. Sin embargo, la candidata de PRI ha aceptado posteriormente la derrota tras conocer los resultados del conteo rápido.

"Saludo a la maestra Delfina Gómez Álvarez, quien será la próxima gobernadora del Estado de México y le deseo todo el éxito. Para poder ganar hay que saber perder", ha expresado, tal y como recoge el periódico mexicano 'El Universal'.

"Me comprometí a ser respetuosa con la autoridad electoral y reconocer los resultados. El conteo rápido y los resultados preliminares no me favorecen y reconozco el carácter democrático de los mexiquenses", ha añadido.

Tras estas declaraciones, Gómez sostenido que saluda "el reconocimiento de los resultados electorales por parte de Alejandra del Moral". "El respeto a la democracia es una condición indispensable para construir el Estado de México de bienestar para todas y todos", ha indicado.

Morena ha conseguido, al alcanzar la victoria de uno de los últimos grandes bastiones de la oposición, poder adicional antes de las elecciones generales de junio de 2024, a las que López Obrador no se presentará ya que la Constitución mexicana limita a los presidentes a un solo mandato.