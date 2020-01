México.- El partido de López Obrador propone una reforma legal para que pueda ser gobernador tras dejar la Presidencia

Publicado 22/01/2020 12:27:13 CET

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), el partido político del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha propuesto reformar la ley de Tabasco, su estado natal, para que el actual mandatario pueda optar a ser gobernador del mismo una vez deje el cargo.

La propuesta ha surgido del senador suplente de MORENA Alejandro Rojas, que ha enviado a sus colegas del Congreso de Tabasco una carta en la que aboga por "fundar un nuevo régimen político en México" para decidir "el destino que deben tener los ex presidentes a partir de 2024".

Rojas ha lamentado que "son como un florero que nadie sabe dónde ubicar" porque la ley no lo indica y, hasta ahora, se ha optado por "la regla no escrita del viejo régimen de que se retiren totalmente de la vida pública".

"En el 'priato' se aplicaba la máxima de entierro, destierro o encierro como una espada de Damocles para que no se entrometieran en las decisiones de su sucesor", ha ilustrado en alusión a los gobiernos del PRI, según informa el diario local 'El Universal'.

En su opinión, es necesario establecer un mecanismo legal para "aprovechar la experiencia, el conocimiento y la trayectoria de quienes han sido titulares del Ejecutivo Federal", así como garantizarles "un mínimo de dignidad y decoro".

Rojas se ha fijado en países como Argentina o Chile, donde los ex presidentes pasan a ser senadores vitalicios, subrayando que "los sistemas políticos modernos tienen resuelto el espacio (...) para quienes han ejercido el poder".

"Por lo tanto, yo creo que ha llegado el momento de abrir los mecanismos legales para que, a partir de 2024, los ex presidentes de México, si así lo desean, opten a ser senadores de la República o puedan seguir participando en elecciones estatales o federales, menos a la Presidencia de la República", ha planteado.

"Considerando que el presidente fue despojado por el fraude electoral de la posibilidad de ser gobernador de Tabasco", Rojas ha pedido a sus compañeros de partido que convoquen una consulta popular en este estado mexicano para aplazar las elecciones a gobernador de 2024 a 2025 con el fin de que López Obrador pueda presentarse.

"De esa manera dejarán abierta la oportunidad de que su paisano, (...) si así lo desea en ese momento y (no) cambia de parecer, pueda competir y continúe a esta entidad federativa que tanto quiere y aprecia, junto a todo el sureste mexicano", ha explicado.

Rojas ha pedido a los congresistas de Tabasco que no juzguen su propuesta con "ligereza", haciendo hincapié en que "lo que está en discusión es la salida constitucional que hoy no existe para los ex presidentes de la República".

López Obrador, de 66 años de edad, llegó al cargo el 1 de diciembre de 2018 y lo abandonará el mismo día de 2024 tras completar un sexenio al que, por mandato constitucional, no puede sumar ningún otro.

El líder izquierdista incluso ha propuesto celebrar un referéndum a mitad de Gobierno para que los mexicanos tengan la posibilidad de revocar el mandato presidencial sin tener que esperar al sexto año.