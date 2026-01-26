Brasil asume la representación diplomática de México en Perú tras la crisis por el asilo a Betssy Chávez

Archivo - Betssy Chávez, ex primera ministra de Perú. - Europa Press/Contacto/El Comercio - Archivo

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Estado de Brasil se encargará de la representación diplomática de México en Perú tras la ruptura de relaciones, en noviembre de 2025, después de que a la ex primera ministra peruana Betssy Chávez --condenada a más de once años de prisión por intento de golpe de Estado-- se le diera asilo en la Embajada mexicana en Lima.

"A solicitud del Gobierno de México y con el consentimiento del Gobierno peruano, Brasil asumió la representación de los intereses diplomáticos mexicanos en territorio peruano", ha informado la cartera de Exteriores de México en una nota.

Dicha representación incluye la custodia de las instalaciones de la Embajada de México en Perú, donde se encuentra Chávez desde noviembre del año pasado, así como la residencia del jefe de misión, sus bienes y archivos.

El presidente de Perú, José Jerí, decidió romper relaciones diplomáticas con México, después de que acogiera en su Embajada en Lima quien fuera jefa de gobierno del expresidente Pedro Castillo, también condenado por intento de golpe de Estado en diciembre de 2022, una medida "excesiva" a ojos de las autoridades mexicanas.