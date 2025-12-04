MÉXICO.- Perú busca cambiar política de asilo tras condena de ex premier Chávez, refugiada en Embajada de México

México/Perú.- Perú propone modificar el asilo político con la ex premier condenada Chávez en la Embajada mexicana - MINISTERIO DE EXTERIORES DE PERÚ EN X

MÉXICO, 4 Dec (EUROPA PRESS)

En una reciente sesión de la Organización de Estados Americanos (OEA), el Secretario de Exteriores de Perú, Hugo de Zela, solicitó que los estados miembros consideren la información proporcionada por los países de origen al evaluar solicitudes de asilo político. Esta petición surge en el contexto de la ex primera ministra peruana, Betssy Chávez, quien recibió asilo en la Embajada de México en Lima, enfrentando una pena de 25 años de cárcel por parte de la Fiscalía peruana.

"Propusimos que al evaluar los pedidos de asilo diplomático, se analice de manera oportuna y objetiva con la información proporcionada por el Estado territorial, así como por otras fuentes confiables, antes de decidir si es procedente conceder el asilo solicitado", declaró De Zela durante su intervención en la OEA.

Además, De Zela argumenta que la propuesta de Perú concuerda con los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y recalca que el asilo "no debe concederse a personas que han sido condenadas o sobre las que existan serios indicios de haber cometido delitos graves". Subrayó que conceder asilo en estos casos "compromete el acceso a la Justicia" y que "el Derecho Internacional no ampara la impunidad".

Por otro lado, la embajadora de México ante la OEA, Luz Elena Baños, defendió la posición de su gobierno, resaltando la importancia de la figura del asilo diplomático y argumentó contra cualquier reforma de la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954. "Nuestro país instó al cumplimiento irrestricto del derecho internacional vigente, e hizo un llamado a la membresía de la OEA a reafirmar su compromiso con la protección de los derechos humanos", expresó el Ministerio de Exteriores mexicano en un comunicado.

Betssy Chávez, quien se encuentra actualmente en la Embajada de México en Lima, había recibido la misma sentencia que el expresidente Pedro Castillo, condenado a once años, cinco meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para rebelión en relación con un intento fallido de golpe de Estado. Tras su sentencia, el Tribunal Supremo de Perú emitió contra Chávez cinco meses de prisión preventiva y una orden de busca y captura a nivel nacional e internacional.