Perú corta relaciones con México tras el asilo otorgado a la ex Secretaria Chávez

Archivo - México/Perú.- Perú rompe relaciones con México tras "conocer con sorpresa" el asilo de la ex primera ministra Chávez - EL COMERCIO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO - Archivo

MÉXICO, 4 Nov (EUROPA PRESS)

El lunes, la gubernatura de Perú anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con México, tras revelarse la noticia de que Bettsy Chávez, ex primera ministra y señalada coautora del intento de golpe de Estado por el expresidente Pedro Castillo a finales de 2022, recibía asilo en la Embajada de México en Lima. La decisión se comunicó a través de un mensaje en la red social X por la Presidencia peruana, citando la intervención de México en asuntos internos peruanos como causa.

El Secretario de Relaciones Exteriores de Perú, Hugo de Zela, en una conferencia de prensa, expresó su sorpresa y pesar al conocer que Chávez estaba siendo asilada por México. Destacó las acciones inamistosas y la recurrente injerencia del gobierno mexicano, tanto del actual como del anterior presidente, en los asuntos internos de Perú.

De Zela acusó a México de construir una "realidad paralela" en torno a los eventos de diciembre de 2022 y de difundir una versión sesgada de los hechos. Según el Secretario, México intenta victimizar a los autores del intento de golpe, ignorando el deseo de Perú de mantener su democracia, contrariamente al reconocimiento mundial.

Respecto a las declaraciones de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, de apoyo a Castillo, calificadas por De Zela como "inaceptables y falsas", refutó la idea de que Castillo y Chávez sean perseguidos políticos, afirmando que ambos están sujetos a un proceso judicial justo.

De Zela también enfatizó que Perú, respetando el Derecho Internacional, no considera intervenir en la Embajada de México en Lima. Este anuncio llega luego de que Chávez fuese sujeta a medidas restrictivas por la justicia peruana para prevenir su posible fuga, a pesar de que el Tribunal Constitucional había ordenado su liberación tras una huelga de hambre y haber considerado su recurso de agravio constitucional.

Finalmente, el Secretario aclaró que la ruptura de relaciones diplomáticas con México no implica lo mismo en cuanto a las relaciones consulares, asegurando que tanto peruanos en México como mexicanos en Perú continuarán recibiendo la protección consular correspondiente.