MÉXICO, 6 Nov (EUROPA PRESS)

El Congreso de Perú recientemente declaró como persona 'non grata' a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, alegando una "inaceptable injerencia en los asuntos internos" de la nación andina. Esta acción surge tras el asilo otorgado por México a la ex primera ministra peruana Bettsy Chávez, quien está siendo procesada por su presunta participación en el intento de autogolpe por parte del expresidente Pedro Castillo durante el año 2022.

Con una votación de 63 a favor y cuatro en contra, el pleno del Parlamento peruano expresó su descontento hacia la decisión tomada por la ciudad de México, la cual consideran una ofensa contra su "sistema democrático nacional". Durante el debate, el vicepresidente de la Comisión de Exteriores, Ernesto Bustamante, lanzó duras críticas hacia Sheinbaum, acusándola de estar "en cama con el narcotráfico".

Bustamante declaró que "Nosotros no podemos permitir que una persona así, que está en cama con el narcotráfico y que distrae a su pueblo de los verdaderos problemas a los que se debería acometer, se meta en problemas peruanos. A nosotros solamente nos corresponde decidir qué hacer con Betssy Chávez o con algún otro congresista que quiera asilarse en alguna embajada", informó la emisora RPP.

Betssy Chávez se encuentra actualmente en la residencia del embajador de México en Lima desde el lunes anterior, luego de que el Secretario de Exteriores de Perú, Hugo de Zela, confirmara que México le concedió asilo. Esta decisión resultó en la ruptura de relaciones bilaterales entre Perú y México, medida que Sheinbaum calificó como "desproporcionada".