Sheinbaum celebra la predisposición de Fujimori de retomar las relaciones entre Perú y México

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. - Europa Press/Contacto/Cristian Leyva

MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha celebrado este viernes que la mandataria electa de Perú, Keiko Fujimori, haya manifestado su predisposición a que ambos países retomen relaciones diplomáticas, rotas por Lima después la Embajada mexicana diera asilo a la ex primera ministra peruana Betssy Chávez.

"Qué bueno que tenga la presidenta electa la intención de recuperar la relación con México", se ha congratulado la mandataria mexicana, recordando que no fueron ellos quienes decidieron romper estos vínculos diplomáticos.

"Sí, tenemos intención de recuperar relación con Perú", ha remarcado Sheinbaum en su rueda de prensa matutina de este viernes, en respuesta a una Fujimori que en la víspera afirmó que por su parte, tiene "toda la intención" de comenzar una nueva etapa entre ambos países.

Sheinbaum ha confirmado además que, dadas estas declaraciones de Fujimori, ha dado instrucciones al ministro mexicano de Asuntos Exteriores, Roberto Velasco, de establecer contactos con el equipo de la próxima presidenta peruana "para abordar las particularidades en las que se reanudarán los lazos diplomáticos".

La decisión de la Embajada de México en Lima de conceder asilo político a Chávez a principios de noviembre del año pasado supuso el detonante de esta ruptura, que venía fraguándose desde hace varios años, con motivo de la destitución y arresto del expresidente Pedro Castillo, cuya familia fue acogida en México.

Perú afeó a México que se estuviera inmiscuyendo en los asuntos del país al conceder asilo a Chávez tras se condenada por delitos de rebelión, en el marco del caso contra Castillo, en prisión por cargos similares.

Actualmente, Chávez, que reclama un salvoconducto por motivos médicos, continúa en la Embajada mexicana, sin salvoconducto para salir y bajo seguridad de Brasil, que asumió la custodia de la sede diplomática tras la ruptura de México y Perú.