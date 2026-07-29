La presidenta de México, Claudia Sheinbaum - Cristian Leyva/ZUMA Press Wire/d / DPA

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha confirmado este miércoles que el ministro de Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, ha hablado con la nueva presidenta de Perú, Keiko Fujimori, con el objetivo de impulsar el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

El Gobierno de Perú rompió relaciones en noviembre de 2025 con México tras conocer que concedió asilo en su Embajada en Lima a la ex primera ministra Bettsy Chávez, señalada como coautora del intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo a finales de 2022.

"El secretario de relaciones Exteriores habló personalmente con la presidenta de Perú y estamos avanzando (...) para que la persona que está en nuestra Embajada, que hoy está resguardada por Brasil, se le pueda dar el salvoconducto para venir a México. Vamos a ver cómo se desarrolla esto", ha señalado en declaraciones a la prensa, en alusión al caso de Chávez.

Sheinbaum ha reiterado que la nueva presidenta peruana también es consciente de que México tiene una "posición" contraria a la condena de más de once años de cárcel del expresidente Castillo por su fallido intento de autogolpe de Estado.

"Es una posición que nosotros hemos establecido, pero más allá de ello, no queremos la ruptura de las relaciones. En ese marco es que se está platicando y espero que pronto podamos dar más noticias", ha zanjado la mandataria.

La cartera diplomática mexicana rechazó la ruptura anunciada entonces por el Ejecutivo peruano en un comunicado en el que consideró que se trataba de una medida "excesiva y desproporcionada" ante un "acto legítimo y apegado al Derecho Internacional".

"México reafirma, como ha sido reconocido por la Asamblea General de Naciones Unidas, que el otorgamiento de asilo no puede ser considerado un acto inamistoso por ningún otro Estado", indicó tras recordar que ambos países forman parte de la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954.

Por su parte, las autoridades peruanas descartaron la opción de intervenir en la Embajada mexicana en Lima, como hicieron las autoridades de Ecuador en abril de 2024, cuando policías y soldados irrumpieron en la legación de México en Quito para arrestar al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas.

"Perú es un país respetuoso con el Derecho Internacional y una acción de ese tipo no está prevista en ninguna norma del Derecho Internacional", indicó el extitular de Exteriores Hugo de Zela durante una rueda de prensa.

No obstante, el expresidente peruano José Jerí ordenó expulsar a la encargada de la Embajada mexicana en Lima Karla Onela. "Fue informada hoy por el canciller de que tiene un plazo perentorio para abandonar nuestro país", señaló en redes sociales.