El PP nacional expresa su "máxima consideración" por viaje de Ayuso a México, sin entrar a valorar su regreso anticipado

El vicesecretario de Cultura y Deporte y portavoz nacional del PP, Borja Sémper, interviene durante un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, en el Four Seasons Hotel Madrid, a 5 de mayo de 2026, en Madrid (España). Sémper se ha reincor - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional de PP y vicesecretario de Cultura del partido, Borja Sémper, ha expresado este lunes su "máximo respeto y consideración" por el viaje a México de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sin entrar a valorar las razones de su regreso anticipado.

"Yo no voy a mejorar las explicaciones que ha dado ella sobre la naturaleza y las circunstancias en las que se ha producido. Con lo cuál, nuestro máximo respeto y consideración a las agendas de los presidentes autonómicos, entre ellas también la señora Ayuso", ha declarado Sémper al ser preguntado por ese viaje, que terminó abruptamente, y si la dirección del PP comparte la forma en la que se ha desarrollado.

El pasado viernes Ayuso decidió "suspender la tercera parte del viaje que estaba prevista en Monterrey y volver a Madrid" ante el "clima de boicot" del que acusó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y al "Gobierno de ultraizquierda mexicano". Así, fuentes regionales señalaron a Sheinbaum por "boicotear" la gala de los Premios Platino de cine iberoamericano si acudía la presidenta madrileña.

Sin embargo, desde el Gobierno de México se defendió que la visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid al país latinoamericano se ha producido "en total libertad" y negó haber tratado de "evitar" sus actos.

"ESTAMOS PROFUNDAMENTE ORGULLOSOS DE NUESTRO PASADO"

Al ser preguntado por los elogios a Hernán Cortés de la presidenta madrileña en ese viaje y si Feijóo hará unas afirmaciones similares si llega a la Presidencia del Gobierno, Sémper ha subrayado que en el PP están "profundamente orgullosos" del pasado español.

"Sabiendo que la historia tiene claroscuros. Pero que el pasado y el legado de España en el mundo es un legado cuyo saldo es extraordinariamente positivo para el conjunto de la humanidad", ha manifestado.

En este punto, Sémper ha indicado que con Hispanoamérica les unen "unos vínculos emocionales, afectivos, culturales y políticos que conviene preservar" y sobre los que el Partido Popular quiere "profundizar".

"Hispanoamérica no solo son nuestros primos hermanos sino que también es una oportunidad extraordinaria para que España sea mucho más relevante en el mundo", ha manifestado, para subrayar que si Feijóo es presidente del Gobierno reforzará esos "vínculos con Hispanoamérica para ser más fuertes también en el mundo".