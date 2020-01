México.- El PP pide investigar las relaciones de Podemos "con los gobiernos hispanoamericanos" tras el incidente España-Bolivia

Publicado 09/01/2020 12:04:51 CET

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en el Senado, Javier Maroto, ha pedido este jueves investigar las relaciones de Podemos "con todos los gobiernos hispanoamericanos" después del incidente del pasado 27 de diciembre en la residencia de la Embajada mexicana en La Paz.

En una entrevista en 'Los desayunos de TVE' recogida por Europa Press, el dirigente 'popular' ha opinado que la crisis de la legación "es de todo menos normal" y ha apoyado que la Fiscalía General de Bolivia haya iniciado los trámites para pedir la comparecencia como testigos, entre otros, del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

"La primera y seguramente última vez que estuve en Venezuela me dijeron que conocían perfectamente a Monedero, Iglesias, Errejón... que los conocían tanto como que habían estado organizando todo aquello Creo que no ha sido solo en Venezuela, pero no tengo pruebas para demostrarlo", ha sostenido.

En este sentido, Maroto ha asegurado que "es importante que se investiguen las relaciones" de la formación morada con los ejecutivos hispanoamericanos para saber si su vínculo "es lo que parece o es distinto". "Que se investigue, simplemente es positivo", ha apostillado.

El portavoz del PP se ha expresado así en relación al incidente ocurrido el pasado 27 de diciembre, cuando varios diplomáticos españoles visitaron a la embajadora de México, Teresa Mercado, cuya residencia llevaba días cercada por las fuerzas de seguridad boliviana y terminaron expulsados del país unos días después.