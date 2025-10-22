La presidenta de México anuncia plan de reconstrucción ante inundaciones devastadoras con saldo de más de 70 fallecidos

Archivo - La presidenta de México presenta un plan de reconstrucción tras las inundaciones que dejaron más de 70 muertos - Carlos Santiago / Zuma Press / ContactoPhoto

MÉXICO, 20 Oct (EUROPA PRESS)

La Gubernatura de México, liderada por Claudia Sheinbaum, anunció un ambicioso plan valorado en 540 millones de dólares (aproximadamente 463 millones de euros) destinado a la recuperación y asistencia de 100.000 familias afectadas por devastadoras inundaciones y lluvias intensas que sacudieron al país la semana pasada, causando la muerte de más de 70 personas.

Durante una conferencia de prensa, Sheinbaum detalló, "Esto va a contar con un segundo monto, pero para poder cubrir las necesidades de todas las familias damnificadas, que estimamos serán cerca de 100.000, la primera estimación son 10.000 millones de pesos (463 millones de euros) destinados a apoyo directo a las personas y a la recuperación de escuelas, clínicas y empleos".

El plan de asistencia se fundamenta primero en la atención inmediata a la emergencia, enfocándose en la apertura de caminos, la limpieza, la salud y la garantía del servicio de agua potable. "Estas acciones buscan asegurar la seguridad y la salud de los afectados en los días sucesivos al desastre natural", explicó la mandataria.

El soporte "directo" a las familias damnificadas constituye el segundo punto, mientras que el tercer punto se enfoca en la reconstrucción de infraestructura esencial como viviendas, clínicas y escuelas, además de buscar la reactivación de la actividad económica. "Nuestro objetivo es que nadie quede rezagado en la reconstrucción y no solo reparar los daños, sino también reconstruir comunidades para que sean más seguras y resilientes ante los efectos del cambio climático", sostuvo Sheinbaum.

Adicionalmente, se contempla en el programa la implementación de mejoras en el sistema de pronóstico, alerta y gestión de riesgos para mitigar los efectos de desastres naturales en el futuro. Este esfuerzo incluirá modernizar el sistema de alerta nacional con el empleo de nuevas tecnologías y mayor personal científico, incluyendo alertas individuales a través de teléfonos móviles.

Con esta estrategia, el Gobierno mexicano se propone establecer una política preventiva de largo plazo, integrando ciencia, tecnología y comunidad para enfrentar el clima extremo. "La prevención salva vidas y protege el futuro de México", concluyó Sheinbaum, destacando el papel crucial de anticiparse a los eventos en la protección de la población y los recursos del país.