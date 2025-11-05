La presidenta de México denuncia al hombre que la tocó sin su consentimiento: "No podemos dejarlo pasar"

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha adelantado este miércoles que decidido denunciar al hombre que el martes la tocó sin su consentimiento cuando se encontraba saludando a un grupo de simpatizantes en el centro histórico de la capital, por donde caminaba camino a la sede del Ministerio de Educación.

"Si no presento yo el delito, ¿en qué condiciones se quedan todas las mujeres mexicanas?", se ha preguntado este miércoles en rueda de prensa, desde donde ha informado de que se revisará con el Ministerio de las Mujeres si este tipo de acoso es considerado un delito penal en todos lo estados

"Si esto le hacen a la presidenta, pues ¿qué va a pasar con todas las jóvenes mujeres en nuestro país?", ha incidido Sheinbaum, quien ha asegurado que ya ha vivido este tipo de episodio cuando era estudiante. "Esto es algo que viví (...) Lo vivimos las mujeres en nuestro país", ha dicho.

Sheinbaum ha relatado que esta persona se encontraba "totalmente alcoholizada" y ha insistido en que hechos como el ocurrido este martes no deberían ocurrir. "Nuestro espacio personal, ningún hombre tiene derecho a vulnerar ese espacio, la única manera es bajo la aprobación de la mujer", ha remarcado la mandataria.

"No podemos dejarlo pasar como si hubiera sido cualquier cosa (...) Es un tema de dignidad de las mujeres y de reconocimiento de nuestros derechos (...) Es un asunto de defensa de todas las mujeres mexicanas y particularmente de las jóvenes que muchas veces viven esto en las calles", ha dicho.

El detenido, con nombre Uriel N., fue detenido cuatro horas después de que se produjera la agresión, la cual habría repetido con otras mujeres en el mismo lugar de los hechos, según ha contado Sheinbaum. La Fiscalía ha anunciado que pretende imputarle los delitos de acoso y abuso sexual.

Los hechos han provocado fuertes críticas hacia el dispositivo de seguridad de la presidenta tras apreciarse en un vídeo cómo el detenido se acerca por detrás, aproxima su cara a la de ella, intenta besarla e incluso tocarle el pecho, momento en el que ella le aparta e interviene uno de los escoltas.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), más del 70 por ciento de las mujeres mexicanas mayores de 15 años ha sufrido algún tipo de abuso y casi la mitad de ellas ha sido víctima de violencia sexual, siendo Ciudad de México donde se registran mayor número de casos después de Estado de México.