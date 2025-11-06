Presidenta de México denuncia a individuo por tocarla sin consentimiento: "No podemos dejarlo pasar"

MÉXICO, 5 Nov (EUROPA PRESS)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que presentará una denuncia contra un hombre que la tocó sin consentimiento durante un encuentro con simpatizantes en el centro histórico de la Ciudad de México. Este incidente, acaecido el martes, ha llevado a la mandataria a cuestionarse públicamente sobre la seguridad y dignidad de todas las mujeres en el país. "Si no presento yo el delito, ¿en qué condiciones se quedan todas las mujeres mexicanas?", expresó Sheinbaum durante una rueda de prensa, enfatizando la importancia de considerar este tipo de acoso como un delito penal en todos los estados de México.

Sheinbaum compartió que la persona involucrada estaba "totalmente alcoholizada" y recalca que no se pueden tolerar violaciones al espacio personal de las mujeres, acentuando que cualquier acercamiento debe contar con la aprobación de ellas. El agresor, identificado como Uriel N., fue detenido aproximadamente cuatro horas después del incidente y se le imputarán cargos de acoso y abuso sexual, ya que se reportó que cometió agresiones similares contra otras mujeres en el mismo lugar.

Este incidente ha provocado críticas hacia el equipo de seguridad de la presidenta, especialmente después de que en un video se observara al hombre acercándose por detrás de Sheinbaum, intentando besarla e incluso tocarle el pecho, siendo en ese momento repelido por la presidenta y su equipo de seguridad.

Según estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), más del 70% de las mujeres mexicanas mayores de 15 años ha sufrido algún tipo de abuso, y casi la mitad ha experimentado violencia sexual, siendo la Ciudad de México una de las entidades con mayor número de casos reportados después del Estado de México. Este hecho releva la urgente necesidad de abordar y prevenir la violencia de género en el país.