MÉXICO.- Presidenta de México envía nuevo barco con ayuda humanitaria a Cuba

México/Cuba.- La presidenta de México anuncia el envío de un nuevo barco cargado con ayuda humanitaria para Cuba - Gobierno de México

MÉXICO, 20 Mar (EUROPA PRESS)

México envía nueva ayuda humanitaria a Cuba ante la crisis por bloqueo de EE.UU., informó Claudia Sheinbaum, presidenta del país. En una declaración reciente, Sheinbaum destacó el compromiso de México con el apoyo al pueblo cubano frente a las adversidades económicas derivadas del bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos. "Hoy sale otro barco de ayuda humanitaria a la isla de Cuba por parte del Gobierno de México (...) Vamos a seguir apoyando al pueblo de Cuba y buscando la manera de que, sin afectar a México, podamos darles combustible a las y los cubanos", manifestó durante una conferencia de prensa.

La mandataria mencionó también que se están otorgando permisos para la Flotilla Nuestra América, una iniciativa de activistas latinoamericanos destinada a llevar asistencia al país caribeño. Este grupo cuenta con una embarcación en Puerto Progreso, que se espera zarpe pronto con cargamentos de ayuda.

La posición de México sobre la situación de Cuba es firme en la defensa de la autodeterminación de los pueblos. “Cuba ha vivido un bloqueo económico por años que ha evitado que el pueblo cubano pueda desarrollarse libremente en términos económicos. Nosotros defendemos siempre la autodeterminación de los pueblos”, afirmó Sheinbaum, subrayando la necesidad de que sea el propio pueblo cubano el que decida su forma de gobierno sin intervenciones extranjeras.

Este apoyo llega en un momento en que la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, intensifica sus esfuerzos por aislar al gobierno de Cuba, imponiendo aranceles y restricciones al acceso de petróleo, lo que según advierten podría desencadenar una crisis humanitaria. El envío de ayuda humanitaria de México a Cuba se convierte así en un gesto significativo de solidaridad frente a las presiones internacionales.