MÉXICO.- Presidenta de México interviene para evitar un conflicto en la región dialogando con Cuba y EEUU

Archivo - México.- La presidenta de México dialoga con Cuba y EEUU para "evitar un conflicto" en la región - Luis Barron/eyepix via ZUMA Pres / DPA - Archivo

MÉXICO, 23 Mar (EUROPA PRESS)

En un esfuerzo por mantener la paz en la región, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó que el país se encuentra en comunicación con las gubernaturas de Cuba y de Estados Unidos para "evitar un conflicto". Durante su conferencia diaria, Sheinbaum comunicó el compromiso de México con el envío de ayuda humanitaria al pueblo cubano, enfatizando que México mantendrá su asistencia a Cuba.

"Es público que ellos tienen conversaciones, Estados Unidos y Cuba, buscando siempre una solución pacífica, y nosotros hablamos con el gobierno de Cuba y el de Estados Unidos, buscando los mecanismos para que sepan que México está presente para evitar cualquier conflicto", declaró Sheinbaum desde Ciudad de México. Además, confirmó la partida de otro barco con ayuda humanitaria hacia Cuba, asegurando el envío de toda la ayuda que sea necesaria.

Sheinbaum también comentó sobre las brigadas internacionales que han partido de México hacia Cuba, destacando el apoyo brindado para asegurar un viaje seguro. La presidenta reiteró la importancia de la autodeterminación del pueblo cubano y la necesidad de emplear vías multilaterales en caso de conflictos, instando a la ONU a enviar ayuda humanitaria.

La presidenta reafirmó la postura de México contra el bloqueo a Cuba, sostenida desde los inicios de los años 60, rechazando cualquier medida que impida la llegada de combustible y las represalias contra otras naciones. "Estamos en contra del bloqueo, lo hemos estado desde principios de los 60. Estamos en contra de que se evite que llegue combustible y que haya represalias contra otros países. Esa siempre va a ser nuestra posición y se lo hemos hecho saber a Estados Unidos y Cuba lo sabe", expresó Sheinbaum.

Finalmente, Sheinbaum subrayó la búsqueda de mecanismos que faciliten la llegada de combustible a Cuba, ya sea mediante ayuda humanitaria o acuerdos comerciales, buscando soluciones que no afecten a México. La iniciativa resalta el papel de México como mediador en la región y su compromiso con el bienestar del pueblo cubano.