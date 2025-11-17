La presidenta de México pide a la Fiscalía investigar a grupos violentos que participaron en las protestas

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha anunciado este lunes que ha ordenado a la Fiscalía investigar a una serie de grupos violentos que participaron en las protestas del fin de semana en la plaza central de la capital del país, el Zócalo, que terminaron con más de un centenar de heridos y unos 40 detenidos.

"En México no se reprime a los jóvenes. Al revés, les damos becas, les damos escuela, trabajo. Les abrazamos y escuchamos si hay alguna demanda legítima, justificada, pero esta violencia, ¿de dónde vino?", se ha preguntado la mandataria en una rueda de prensa.

Sheinbaum ha afirmado que muchos de los manifestantes, vestidos de negro, "llevaban ganzúas" o "martillos" y que su objetivo no era asaltar el Palacio Nacional, sino chocar contra los efectivos de la Policía "de una forma muy violenta" para dar una imagen de represión por parte de las autoridades mexicanas.

La presidenta también ha asegurado que la convocatoria fue impulsada gracias a "90 millones de pesos" procedentes de la oposición y del empresario Ricardo Salinas Pliego. "Mucho adulto, pocos jóvenes", ha dicho, desvinculando nuevamente las protestas del movimiento de la generación Z.

No obstante, el movimiento juvenil ha convocado otra nueva protesta para el próximo jueves a las 11.00 horas (hora local) que coincide con el desfile de las Fuerzas Armadas que se organiza anualmente para conmemorar el inicio de la Revolución Mexicana.