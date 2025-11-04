Protestas en Michoacán tras el asesinato del alcalde de Uruapan

Archivo - México.- Nuevas manifestaciones en Michoacán (México) por el asesinato del alcalde de Uruapan - Xavi Bonilla / DPPI / AFP7 / Europa Press

MÉXICO, 4 Nov (EUROPA PRESS)

Michoacán se convirtió nuevamente en escenario de intensas protestas este lunes tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, el sábado anterior. Tanto en Morelia, la capital del estado, como en otras localidades, las sedes gubernamentales fueron el blanco de estas manifestaciones de repudio.

En Morelia, un nutrido grupo de estudiantes universitarios salió a las calles en la tarde para pedir la renuncia del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla. Esta protesta se sumó a otra, convergiendo ambas en el Palacio de Gobierno. Los manifestantes retiraron las vallas metálicas que protegían el edificio estatal, lo cual desató enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

Los presentes en la manifestación lanzaron consignas como "Bedolla asesino" y "Claudia (Sheinbaum), tú mataste a Carlos Manzo", haciendo un llamado a frenar la violencia y el avance del crimen organizado, según reportes de 'El Sol de Morelia'.

De manera paralela, ciudadanos del Ayuntamiento de Apatzingán de la Constitución provocaron destrozos y prendieron fuego en el Palacio Municipal, exigiendo "justicia" por el homicidio del alcalde de Uruapan, situado a unos 100 kilómetros de distancia. En la fachada del edificio, colocaron una lona con la leyenda "Fuera Fanny", en alusión a la alcaldesa de la localidad, Fanny Arreola Pichard.

Manzo fue víctima de un ataque armado el sábado durante las festividades del Día de Todos los Santos, recibiendo hasta seis disparos. Fue trasladado aún con vida al Hospital Fray Juan de San Miguel, donde posteriormente falleció. Su muerte ha causado gran conmoción en la política mexicana, especialmente porque el alcalde había solicitado previamente protección adicional a las autoridades federales ante las amenazas de grupos criminales, protección que nunca se materializó.