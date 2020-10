México.- Roban miles de dosis de medicamentos para menores con cáncer en México

MADRID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de México (COFEPRIS) ha alertado del robo de 37.956 piezas de medicamentos oncológicos para niños que fueron sustraídas de las instalaciones de la empresa Novag Infancia S.A. de C.V. en Ciudad de México.

La noticia del robo fue trasladada el pasado 9 de octubre familiares de niños con cáncer durante una reunión en Palacio Nacional, pero no ha sido corroborada formalmente hasta este fin de semana. Sin embargo, las familias no saben qué creer, puesto que solo seles ha mostrado la alerta sanitaria y no una carpeta de investigación con motivo del robo.

"Nos muestran el informe de COFEPRIS, pero no hay carpeta de investigación. Además las autoridades no han salido a decir nada. Lo hubieran anunciado en la mañanera o algo así. Es muy grave porque son medicamentos que necesitan miles de niños. Nos da mucho coraje e impotencia porque son las vidas de nuestros hijos", ha explicado un padre en declaraciones al diario 'El Universal'.

Según la alerta sanitaria de COFEPRIS, el robo ocurrió el pasado 7 de octubre. Los fármacos habían sido producidos en el Laboratorio Kemex S.A. y se trata de daunorubicina, fluorouracilo, oxaliplatino, dacarbacina, mitomicinas, etoposido, idarubicina, ciclofosfamida y epirubicina con registro sanitario.

COFEPRIS recuerda que los medicamentos oncológicos deben ser recetados y aplicados bajo la supervisión y control de profesionales de la salud. "Se reitera a la población que los medicamentos oncológicos robados son para uso exclusivo del sector Salud, por lo que no pueden adquirirse en farmacias particulares, hospitales privados o a través de internet y redes sociales", ha apuntado.

Así, han animado a denunciar en caso de detectar productos contenidos en el listado de lo robado, así como a cualquier establecimiento que los ponga en venta.

Las familias de niños con cáncer de diversos hospitales mexicanos han convocado una rueda de prensa para el próximo martes 13 de octubre para anunciar acciones legales a fin de garantizar el abasto de medicamentos para sus hijos, además de dar a conocer los avances positivos que se han obtenido con las mesas de trabajo con el Gobierno federal.