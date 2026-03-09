El Senado mexicano aprueba reducción de la jornada laboral a 40 horas

Archivo - México.- El Senado de México aprueba la jornada laboral de 40 horas - Europa Press/Contacto/Carlos Santiago - Archivo

MÉXICO, 12 Feb (EUROPA PRESS)

El Senado mexicano aprobó este miércoles una importante reforma laboral que busca reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, medida que beneficiará al 65% de la población trabajadora del país y se prevé que se implemente de manera gradual hasta alcanzar su completa aplicación en el año 2030. Para que esta reforma se convierta en ley, aún debe ser ratificada por la Cámara de Diputados.

Con 103 votos a favor y 15 en contra, la Cámara Alta decidió que, para el año 2026, se mantendrá la jornada laboral actual de 48 horas, para luego disminuirla en dos horas anualmente hasta llegar a las 40 horas en 2030, según detalló el portal de noticias Milenio. Este ajuste se realizará sin afectar el derecho de los trabajadores a disfrutar de un día de descanso tras seis días de labor, manteniendo su salario completo.

Durante el proceso de aprobación, se rechazó una propuesta presentada por senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN), Movimiento Ciudadano y el Partido Verde, la cual buscaba aumentar a dos los días de descanso obligatorios. Los representantes del partido Morena se posicionaron en contra de esta modificación.

El presidente de la Comisión de asuntos constitucionales del Senado, Óscar Cantón, subrayó que la reforma garantiza la protección del ingreso de los trabajadores, asegurando que "ningún momento la reducción implicará reducción de sueldo, salario o prestaciones".

Cantón también enfatizó el objetivo de que la jornada laboral de 40 horas se incorpore a la Constitución, argumenta "Queremos que sea un derecho blindado en la Constitución que no depende de la voluntad de nadie, la jornada de 40 horas debe quedar en la letra constitucional, es una vieja demanda obrera de la clase trabajadora en su conjunto".

Esta reforma laboral representa un cambio significativo en la dinámica laboral en México, promoviendo no solo un equilibrio entre la vida laboral y personal de los trabajadores, sino también marcando un avance en los derechos laborales en el país.