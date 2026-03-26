MÉXICO.- El Senado mexicano aprueba la reforma política 'plan B' de Sheinbaum excluyendo la revocatoria

El Senado de México aprueba el 'plan B' de la reforma política de Sheinbaum, pero deja fuera el revocatorio - Europa Press/Contacto/Luis Barron

MÉXICO, 26 Mar (EUROPA PRESS)

El Senado de México aprobó la noche del jueves reformas propuestas por la presidenta Claudia Sheinbaum, conocidas como 'plan B', después de más de seis horas de debate y con un resultado de 87 votos a favor contra 41 en contra. Sin embargo, el Partido del Trabajo (PT), aliado menor de la coalición gobernante, logró excluir del paquete la propuesta de adelantar la revocación de mandato para que coincidiera con las elecciones de 2027.

La reforma, que ha sido objeto de controversia, incluía inicialmente una serie de medidas encaminadas a reducir gastos en el sistema electoral y de financiación de los partidos políticos, así como a reconfigurar la representación proporcional en el Congreso. No obstante, gran parte de su contenido fue rechazado anteriormente por la Cámara de Diputados, llevando a Sheinbaum a proponer este 'plan B'.

Las modificaciones finalmente aprobadas se centraron en medidas de austeridad, la reducción del gasto público en los congresos locales y en el Senado, así como en la disminución de la cantidad de concejales y en el ajuste salarial para los altos funcionarios electorales, asegurando que no ganen más que el jefe de Estado.

Uno de los puntos más discutidos, la propuesta para hacer coincidir la revocación de mandato con las elecciones federales y locales de 2027, fue rechazado por el PT con el argumento de que podría "distorsionar su sentido". Según la senadora del PT Lizeth Sánchez, cada proceso electoral tiene una "lógica democrática propia" que debe ser protegida.

La presidenta Sheinbaum expresó su decepción por la exclusión de la reforma del Artículo 35 de la Constitución para adelantar el revocatorio. Durante su rueda de prensa matutina, argumentó que la intención no era necesariamente que la revocación de mandato se realizara en el tercer año de gobierno, sino abrir la posibilidad de una mayor flexibilidad en su timing, basada en firmas ciudadanas. Atribuyó la negativa a un "temor" de los partidos políticos de influir en el electorado, aunque descartó que eso pudiese ser suficiente para alterar el resultado de las votaciones.

Ahora, con la aprobación de estas reformas, la atención vuelve a la capacidad del gobierno para implementar los cambios necesarios en la administración pública y en el sistema político del país, bajo la premisa de fomentar la austeridad y promover una participación ciudadana más protegida y consciente.