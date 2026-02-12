El Senado de México aprueba la jornada laboral de 40 horas

Archivo - La presidenta de México, Claudia Sheinbaum - Europa Press/Contacto/Carlos Santiago - Archivo

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Senado de México ha aprobado este miércoles la reforma que reduce la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, una medida de la que se beneficiará cerca del 65% de la población y cuya entrada en vigor está prevista de forma paulatina hasta la consecución del objetivo en 2030, si bien aun tiene que pasar por la Cámara de Diputados.

La Cámara Alta ha dado luz verde, con 103 apoyos y 15 votos en contra, a una norma que será implementada de manera gradual, de modo que en 2026 se mantendrá la actual jornada de 48 horas, e irá reduciéndose en dos horas cada año hasta 2030, según recoge el portal de noticias mexicano Milenio.

El texto mantiene sin embargo el derecho a un día de descanso por cada seis días de trabajo, con salario íntegro, de modo que la reducción de jornada no modificará esta prestación. El pleno no ha aprobado así la propuesta de los senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN), Movimiento Ciudadano y Partido Verde para aumentar a dos las jornada de descanso obligatorias, que contó con la negativa de los representantes de Morena.

Durante el debate parlamentario, el presidente de la Comisión de asuntos constitucionales del Senado, Óscar Cantón, ha asegurado que la reforma aprobada "va a proteger el ingreso, ningún momento la reducción implicará reducción de sueldo, salario o prestaciones".

"Queremos que sea un derecho blindado en la Constitución que no depende de la voluntad de nadie, la jornada de 40 horas debe quedar en la letra constitucional, es una vieja demanda obrera de la clase trabajadora en su conjunto", ha recalcado.