El Senado de México aprueba también anular elecciones si hay pruebas de injerencia extranjera

Archivo - Imagen de archivo del Senado de México, durante una intervención del ministro de Seguridad, Omar García Harfuch. - Europa Press/Contacto/Luis Barron - Archivo

MADRID 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Senado de México ha aprobado este viernes la reforma constitucional que permite la anulación de aquellas elecciones en las que se constante injerencia extranjera, un día después de contar con el aval de la Cámara de Diputados. La norma pasará ahora a los legislativos estatales para continuar con su trámite.

El texto ha contado con el respaldo de los 85 senadores de Morena y sus socios de Gobierno, en medio de las críticas de la oposición por la supuesta censura que el oficialismo pretende imponer a medios de comunicación nacionales y extranjeros para no informar cuando se produzcan irregularidades en el proceso.

En ese sentido, el senador de Movimiento Ciudadano Luis Donaldo Colosio ha reprochado que en esta reforma no se aluda en ningún momento al crimen organizado, que sí "es la injerencia que silencia voces, que tumba candidaturas, que define el mapa político de comunidades enteras a punta de balazos", informa 'El Universal'.

El autor de la iniciativa, Ricardo Monreal, en cambio, ya señaló en la víspera que oponerse a ella es estar a favor de una intervención militar extranjera de México o de recibir financiación de gobiernos foráneos para ganar las elecciones.

Esta reforma del artículo 41 de la Constitución establece la posibilidad de anular las elecciones, tanto federales como estatales, que se celebren en el país en caso de que se acredite la intervención o injerencia de agentes extranjeros, ya sean personas físicas, entidades políticas, u organizaciones de otro tipo.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aplaudió este jueves que esta nueva revisión de la Constitución saliera adelante y advirtió de que las próximas elecciones de 2027 corren el riesgo de estar bajo injerencia extranjera.