Sheinbaum acuerda con Trump extender negociaciones comerciales por "unas semanas"

México.- Sheinbaum anuncia un acuerdo con Trump para ampliar "unas semanas" las negociaciones comerciales

MÉXICO, 27 Oct (EUROPA PRESS)

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, reveló el lunes que el sábado pasado sostuvo una llamada telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, donde abordaron temas comerciales y arancelarios aún pendientes entre ambas naciones. Además, anunció un plazo adicional de "unas semanas" para continuar con este diálogo.

Desde el Gobierno de México se tiene un listado de alrededor de cincuenta barreras no arancelarias impuestas por Estados Unidos. Inicialmente, ambos países deberían haber solucionado estas diferencias antes del vencimiento de un plazo de tres meses establecido por la Casa Blanca, que finaliza a principios de noviembre.

"Vamos a dar unas semanas más para poder cerrar el tema, que ya va muy avanzado", declaró Sheinbaum durante una conferencia de prensa. La presidenta describió la conversación como "muy breve", pero acordaron volver a hablar "en algunas semanas" respecto a este tema central.

Estados Unidos y México decidieron extender por 90 días el acuerdo comercial existente para evitar la implementación de aranceles generalizados propuestos por Trump a partir del1 de agosto, aunque se conservan tasas específicas para ciertos productos como automóviles, acero, aluminio y cobre.