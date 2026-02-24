Sheinbaum afirma que Jalisco "se está normalizando" tras la violencia desatada por el arresto de 'El Mencho'

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. - Europa Press/Contacto/Carlos Santiago

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha afirmado este martes que la situación en Jalisco "se está normalizando" tras la ola de violencia desatada el domingo tras el arresto y posterior muerte del jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación, Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', y ha confiando en las próximas horas se reabran las clases y el aeropuerto de Guadalajara.

"Todavía no se llamó a clases, pero mañana se está buscando que ya se normalicen las actividades en el aeropuerto de Guadalajara; prácticamente todos los vuelos ya regresaron en Puerto Vallarta y también poco a poco se está normalizando", ha contado la presidente mexicana en su habitual rueda de prensa matutina.

Sheinbaum ha informado de que los últimos bloqueos de carreteras que continuaban en pie han sido levantados y que durante la jornada de este martes se terminará de retirar de los arcenes los vehículos que fueron incendiados durante la ola de violencia que el cártel desató en represalia por la operación contra 'El Mencho'.

"Esperamos que hoy se normalice ya toda la actividad, ya que hay más presencia de la Guardia Nacional, Ejército y Marina, particularmente en Jalisco y algunas zonas de Michoacán", ha señalado la mandataria, que se ha vuelto a acordar de la veintena de agentes que perdió la vida durante los enfrentamientos con el cártel.

Asimismo, también ha garantizado la seguridad del próximo Mundial de fútbol que México acogerá junto con Estados Unidos y Canadá en junio y julio, aunque no ha confirmado si Guadalajara, la capital del estado de Jalisco, será sede de los partidos de la repesca previstos para finales de marzo.

Sheinbaum ha remarcado, por otro lado, que la estrategia de seguridad del Gobierno no ha cambiado y que junto a las operaciones contra el crimen organizado --siempre en sintonía con la legislación mexicana-- continuarán promoviendo políticas de prevención y que atienden las causas de este fenómeno.

"No fue ultimar a una persona. Lamentablemente en el operativo fueron atacadas las fuerzas federales, pero la estrategia es la misma, no ha cambiado, atención a las causas y cero impunidad en el marco de la ley y de nuestra Constitución", ha reafirmado la mandataria.