Sheinbaum apunta que el supuesto acuerdo EEUU con el cártel para detener a 'El Mayo' generó violencia en México

MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Méxica, Claudia Sheinbaum, ha asegurado este viernes que la "presunta participación" de Estados Unidos en la detención del antiguo líder del Cártel de Sinaloa, Ismael 'El Mayo' Zambada, provocó un aumento de la violencia en el país debido a los enfrentamientos entre facciones rivales.

Sheinbaum ha explicado que este tipo de maniobras generó conflictos dentro del Cártel de Sinaloa mediante traiciones y divisiones internas a través de lo que creen "fue una injerencia" dentro de México sin informar al Gobierno.

"Es mejor coordinarnos, es mejor colaborar", ha incidido Sheinbaum, quien viene insistiendo en esta idea de cooperación al mismo nivel y respetando la soberanía nacional entre México y Estados Unidos, desde que Washington ha comenzado a sugerir la posibilidad de algún tipo de intervención para detener a estos grupos.

"No importa el partido que sean, porque nosotros no politizamos lo que tiene que ver con la seguridad y la justicia, y trabajamos muy bien con prácticamente todos los gobernadores", ha puesto de relieve en su rueda de prensa de este viernes.

Sheinbaum ha señalado que existen "contradicciones" en las versiones de cómo se produjo el arresto de 'El Mayo', que en México ha levantado un gran revuelo debido a que se sospecha que se trata de una operación encubierta de Estados Unidos en territorio nacional. "Participaron, no llegaron de casualidad", ha dicho.

Así, ha recordado que entre esas versiones que llegan desde Washington las hay que sostienen que 'El Mayo' y quien le traicionó, Joaquín Guzmán López, hijo del capo Joaquín 'El Chapo' Guzmán, llegaron "de casualidad" a la frontera con Estados Unidos, "y otra del propio FBI, que pone la avioneta en la que llegaron en una feria como si fuera su operación".

Zambada fue detenido el 25 de julio de 2024 en un aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México, cerca de El Paso, tras llegar en un avión privado con Joaquín Guzmán López, quien tenía un trato con las autoridades de Estados Unidos y fue quien le entregó. La Fiscalía ahora investiga cómo se fraguó esa traición.