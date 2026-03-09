Sheinbaum asegura que la situación en Jalisco se normaliza después de la violencia por el arresto de 'El Mencho'

Sheinbaum afirma que Jalisco "se está normalizando" tras la violencia desatada por el arresto de 'El Mencho' - Europa Press/Contacto/Carlos Santiago

MÉXICO, 24 Feb (EUROPA PRESS)

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, anunció en su conferencia matutina que Jalisco se encamina hacia la normalidad después de los disturbios ocasionados por la captura y muerte de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Según Sheinbaum, se espera la reanudación de clases y la reactivación de operaciones en el aeropuerto de Guadalajara en breve, tras confirmar que los vuelos en Puerto Vallarta ya operan con normalidad y los bloqueos en carreteras fueron levantados.

La mandataria destacó la disminución de la violencia gracias a la intervención de la Guardia Nacional, Ejército y Marina, especialmente en Jalisco y algunas áreas de Michoacán, y recordó a los veinte agentes que fallecieron en enfrentamientos con el cárte. Afirmó que la estrategia de seguridad del Gobierno permanece sin cambios, enfocándose en la prevención y atención de las causas del crimen organizado dentro del marco legal.

Asimismo, Sheinbaum aseguró que la seguridad para el próximo Mundial de fútbol, que México organizará junto a Estados Unidos y Canadá, está garantizada, aunque no confirmó si Guadalajara será una de las sedes para los partidos de repesca en marzo. Reiteró que, a pesar de los recientes hechos de violencia, la estrategia de seguridad no buscará la eliminación física de personas, sino que seguirá priorizando la atención a las causas del fenómeno del crimen organizado y la garantía de cero impunidad, conforme a la ley y la Constitución.