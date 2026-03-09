Sheinbaum confía en el nuevo Gobierno peruano para la normalización de las relaciones diplomáticas

Sheinbaum deja en manos del nuevo Gobierno de Perú la normalización de las relaciones diplomáticas - Europa Press/Contacto/Carlos Santiago

MÉXICO, 19 Feb (EUROPA PRESS)

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, manifestó que todavía es temprano para considerar la posibilidad de normalizar las relaciones diplomáticas con Perú, tras el incidente que llevó a la ruptura de estas debido al asilo político otorgado a la ex primera Secretaria Betssy Chávez por parte de la Embajada de México en Lima. Sheinbaum señaló que la decisión dependerá del nuevo gobierno peruano, tras el cambio de administración.

Durante una conferencia de prensa ofrecida el jueves, Sheinbaum refirió a la situación generada por la disposición unilateral de José Jerí, antecesor en el cargo, de finalizar las relaciones diplomáticas como respuesta al asilo concedido a Chávez. Esta última, involucrada en el intento fallido de disolver el Congreso por parte del antiguo presidente Pedro Castillo en 2022, fue sentenciada a once años de prisión.

Perú atravesó un momento de alta tensión política con la destitución y encarcelamiento de Castillo, evento que fue criticado abiertamente por el gobierno mexicano. Tanto Sheinbaum como el ex presidente Andrés Manuel López Obrador manifestaron su apoyo al derrocado jefe de Estado y a su familia, quienes también recibieron asilo en México.

Betssy Chávez, desde noviembre de 2025, se halla refugiada en la Embajada mexicana en Lima, en espera de un salvoconducto por parte del gobierno peruano que le permita trasladarse a México.

El recién asumido presidente de Perú, José Balcázar, perteneciente al partido Perú Libre —el mismo que llevó a Castillo al poder—, enfrenta ahora el desafío de gestionar esta delicada situación diplomática en medio de una profunda crisis política e institucional, con elecciones a pocas semanas de distancia. La decisión de restablecer o no las relaciones con México recaerá en su gobierno, en un momento especialmente complicado para la nación andina.