Sheinbaum considera acciones legales contra Elon Musk tras acusarlo de estar al servicio de los cárteles

Sheinbaum estudia acciones legales contra Elon Musk por acusarla de estar a las órdenes de los cárteles - Europa Press/Contacto/Carlos Santiago

MÉXICO, 25 Feb (EUROPA PRESS)

La líder de México, Claudia Sheinbaum, estudia emprender acciones legales contra el exasesor de la Casa Blanca y magnate sudafricano Elon Musk, tras ser acusada de colaborar con cárteles. Estas acusaciones se dieron luego del fallecimiento de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. "Estamos considerando si hacemos algún asunto legal. Lo están viendo los abogados," destacó Sheinbaum en conferencia de prensa.

Sheinbaum expresó que su enfoque principal es "lo que dice el pueblo (...) su opinión, su reconocimiento, su crítica, escucharlos y estar atendiendo siempre, sobre todo al más vulnerable." En respuesta a las acusaciones sobre presuntas alianzas con el narcotráfico, la presidenta argumentó que tales afirmaciones son incluso más absurdas ahora y se desmienten por sí solas. "Ya no saben ni qué inventar," señaló.

Ante las críticas recibidas por el operativo militar que resultó en la muerte de 'El Mencho' y provocó violencia en diversos estados, Sheinbaum sostuvo que "nunca van a estar de acuerdo con nosotros, hagamos lo que hagamos." También acusó a sus detractores de hipocresía por cambiar constantemente de postura sobre las acciones del gobierno.

Las declaraciones de Musk, a través de las redes sociales, tacharon a Sheinbaum de actuar bajo las órdenes de los cárteles. "Digamos que su castigo por desobedecer es un poco peor que un plan de mejora del rendimiento," dijo Musk, refiriéndose a un video en el que Sheinbaum defendía que "regresar a la guerra contra el narco no es opción", argumentando que ello representa un permiso para matar sin juicio y que no ha hecho más que aumentar los homicidios y la violencia en México.