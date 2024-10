Sheinbaum considera una "provocación" sin base legal la idea del Supremo de analizar la reforma judicial

MADRID 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha asegurado este viernes que la iniciativa del Tribunal Supremo de debatir la reciente reforma judicial a petición de una solicitud presentada por jueces y magistrados es una "provocación" sin base legal. "Saben que lo que están haciendo está mal", ha dicho.

"Supongo que están provocando a ver cuál es nuestra reacción", ha dicho en rueda de prensa, señalando directamente a "un grupo que se reúne alrededor" de la presidenta del Supremo, Norma Lucía Piña, para ver cómo pueden "parar la transformación", según recoge 'El Universal'.

A la transformación, que es una decisión del pueblo de México, no la pueden parar ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia", ha zanjado Sheinbaum, quien recuerda que no hay espacio alguno dentro de la Constitución en el que se incluye la potestad de este tribunal para cambiarla.

"Pretenden que hablemos de juicio político o traición a la patria. No lo vamos a hacer porque no somos un gobierno autoritario, los electores fueron electos por el pueblo de México (...) Somos demócratas", ha destacado, insistiendo en que la reforma judicial no peligra. "No tiene sustento lo que están haciendo", ha dicho.

En ese sentido, Sheinbaum considera que esta última maniobra de la corte responde a su reticencia a dejar atrás sus privilegios. "No quieren dejarlos", ha incidido, tal y como argumentó su antecesor en el cargo, Andrés Manuel López Obrador, quien cuestionó la independencia de los jueces en varias ocasiones.

El jueves, la corte aprobó por ocho votos a tres evaluar la solicitud de un grupo de magistrados para revisar la reciente reforma judicial que sacó adelante el Congreso antes de la salida de López Obrador y en la que, entre otras cosas, se incluye la elecciones popular de jueces, incluidos los de este tribunal.

"Va a haber elección de jueces, magistrados y ministros", ha zanjado Sheinbaum.