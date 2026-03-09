Sheinbaum contradice al FBI y niega operación conjunta en el arresto del narcotraficante Ryan Wedding

Archivo - Sheinbaum desmiente al FBI y dice que el arresto del jefe del narco Ryan Wedding no fue una operación conjunta - Europa Press/Contacto/U.S. Embassy in Mexico

MÉXICO, 26 Jan (EUROPA PRESS)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, contradecir este lunes al director general del FBI, Kash Patel, negando que la captura del notorio narcotraficante Ryan Wedding el pasado viernes resultara de una operación conjunta con los Estados Unidos. "Tiene que quedar muy claro. No hay operaciones conjuntas en México (...) No permitiríamos eso", subrayó Sheinbaum durante su conferencia de prensa matutina, haciendo hincapié en la postura de México frente a las operaciones conjuntas con el país norteamericano, tema ya discutido con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Sheinbaum explicó que Wedding se presentó voluntariamente en la Embajada de Estados Unidos en México, desmintiendo así la versión brindada por Patel sobre una supuesta operación colaborativa. Esta aclaración ya había sido confirmada por el Secretario mexicano de Seguridad, Omar García Harfuch, y luego por el embajador estadounidense, Ronald Johnson. "Los agentes de Estados Unidos, el FBI y de alguna otra agencia, tienen muy claras sus limitaciones (...) Lo que hay es una coordinación de intercambio de información de uno a otro lado, pero no operaciones conjuntas en México, no permitiríamos eso. Se lo he manifestado a Trump", enfatizó la presidenta.

Recordó además que Wedding había anunciado su intención de entregarse por medio de sus redes sociales, dejando así en manos del Secretario General del FBI la explicación sobre por qué se sugirió que la captura fue producto de una operación conjunta.

Wedding, de 44 años y anteriormente miembro del equipo canadiense de snowboard en los Juegos Olímpicos de Invierno 2002, fue buscado por delitos que incluyen el tráfico a gran escala de cocaína y asesinato, hasta su detención en México la noche del jueves, siendo inmediatamente trasladado a Estados Unidos.

Tras ser arrestado y condenado a cuatro años de prisión en 2010 por intentar enviar 24 kilos de cocaína a Canadá desde San Diego, fue liberado y deportado a su país un año después. Su arresto ocurrió coincidentemente con la visita oficial de Patel a México. Wedding, quien figura como uno de los diez más buscados por Washington, enfrenta acusaciones de estar vinculado al Cártel de Sinaloa y dirigir operaciones de tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y Canadá.