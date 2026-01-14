MÉXICO.- Sheinbaum critica a la oposición por confiar en un desencuentro con Trump para justificar una intervención

México.- Sheinbaum afea a la oposición que confiara en un desencuentro con Trump para justificar una intervención - Europa Press/Contacto/Luis Barron

MÉXICO, 13 Jan (EUROPA PRESS)

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, criticó a la oposición por desear un mal resultado en su reciente conversación telefónica con el presidente estadounidense Donald Trump, con el fin de justificar una intervención en el país. Durante su conferencia matutina de este martes, destacó las dificultades que México ha enfrentado para preservar su independencia y soberanía, especialmente desde el último intento de invasión estadounidense en 1914.

Sheinbaum acusó directamente al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y al Partido Acción Nacional (PAN) de buscar apoyo externo para mantener su influencia en México, dada su falta de fuerza interna. También expresó su gratitud hacia el embajador estadounidense, Ronald Johnson, por facilitar la comunicación con Trump, quien recientemente sugirió la posibilidad de un ataque militar contra los cárteles mexicanos.

En la conversación con Trump, quien persiste en la idea de usar fuerzas estadounidenses para combatir a los cárteles en México, Sheinbaum afirmó que tales medidas no son necesarias. Enfatizó que México defiende firmemente su territorio y que la cooperación existente con Estados Unidos está funcionando. La mandataria describió el diálogo como "muy bueno", reiterando su postura contra la intervención militar estadounidense y subrayando la importancia de la cooperación bilateral.