Sheinbaum designa poetisa indígena para dirigir creación de libros de texto en México

México.- Sheinbaum pone a una poetisa indígena al frente de la elaboración de los libros de texto de México - Luis Barron / Zuma Press / ContactoPhoto

MÉXICO, 16 Feb (EUROPA PRESS)

Nadia López, reconocida poetisa, pedagoga y defensora de los derechos educativos y culturales, asumió el liderazgo de la Dirección General de Materiales Educativos, relevando a Marx Arriaga después de su destitución por discrepancias en el contenido de los libros de texto. La Secretaría de Educación Pública confirmó el cambio de mando siguiendo las instrucciones de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, quien señaló diferencias con Arriaga respecto a la modificación de los materiales educativos.

Sheinbaum, en su conferencia mañanera, detalló que la controversia surge a partir de la negativa de Arriaga a incluir cambios en los libros de texto, especialmente en lo referente a la inclusión de figuras femeninas en la historia. "No estaba de acuerdo en que hubiera ninguna modificación a los libros", explicó. La Subsecretaría de Educación Básica había propuesto incorporar temas centrados en la participación de las mujeres en la historia, movimiento al cual Arriaga se opuso.

López, originaria de Oaxaca y hablante de la lengua mixteca, cuenta con una prestigiosa carrera literaria de once libros publicados y traducidos a diversos idiomas, incluyendo inglés, francés, griego, árabe, catalán, hindi, bengalí, italiano, alemán y chino. Con un amplio reconocimiento en su haber y experiencia significativa en el diseño de materiales pedagógicos, capacitación docente y promoción de la lectura, López apunta a fortalecer los contenidos educativos con un enfoque más inclusivo, humanista, intercultural y con perspectiva de género alineado a la visión de la Nueva Escuela Mexicana.

El Secretario de Educación, Mario Delgado Carrillo, resaltó los principales objetivos de López en su nuevo puesto, enfocándose en reconocer la participación de las mujeres en la historia, aumentar el número de libros en lenguas indígenas y asegurar accesibilidad mediante formatos en macrotipo y braille. Además, mencionó la intención de ampliar el reconocimiento a los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, así como desarrollar materiales dirigidos a jóvenes en situaciones de movilidad.

Por su parte, Arriaga permaneció en su oficina hasta la recepción de su notificación formal de destitución, proclamando su partida sólo hasta que "la Secretaría tome las instalaciones". La inserción de López promete impulsar una renovación educativa enfocada en la inclusión y equidad, marcando un nuevo capítulo en la educación mexicana.