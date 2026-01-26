Sheinbaum desmiente al FBI y dice que el arresto del jefe del narco Ryan Wedding no fue una operación conjunta

Ryan Wedding, ex deportista olímpico y actual jefe de la droga. - Europa Press/Contacto/U.S. Embassy in Mexico

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha desmentido este lunes al director general del FBI, Kash Patel, y ha afirmado que el arresto del jefe del narcotráfico Ryan Wedding el pasado viernes no fue una operación conjunta con Estados Unidos.

"Tiene que quedar muy claro. No hay operaciones conjuntas en México (...) No permitiríamos eso", ha subrayado la presidenta en su rueda de prensa matutina de este lunes, en la que ha incidido que se trata de una cuestión que ya advirtió en las ocasiones en las que habló con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Sheinbaum ha explicado que Wedding se entregó en la Embajada de Estados Unidos en México y ha remarcado que la versión de una operación conjunta a la que aludió Patel fue negada primero por el ministro mexicano de Seguridad, Omar García Harfuch, y después por el propio embajador estadounidense, Ronald Johnson.

"Los agentes de Estados Unidos, el FBI y de alguna otra agencia, tienen muy claras sus limitaciones (...) Lo que hay es una coordinación de intercambio de información de uno a otro lado, pero no operaciones conjuntas en México, no permitiríamos eso. Se lo he manifestado a Trump", ha enfatizado.

Sheinbaum ha recordado que el propio Wedding publicó su intención de entregarse ante la Embajada en sus redes sociales y ha dejado en manos del secretario general del FBI dar a conocer por qué razón afirmó que se trató de una operación conjunta.

Wedding, de 44 años, estaba en busca y captura por delitos relacionados con el tráfico de cocaína a gran escala y el asesinato hasta su detención en México durante la noche del jueves, trasladado inmediatamente después a Estados Unidos.

El que fuera integrante del equipo canadiense de snowboard en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 en Salt Lake City, fue detenido y condenado a cuatro años de cárcel en 2010 por intentar enviar 24 kilos de cocaína a Canadá desde San Diego. Sin embargo, un año después fue liberado y deportado a su país.

El arresto se produjo en plena visita oficial de Patel a México. Wedding, que formaba parte de la lista de los diez más buscados por Washington, ha sido acusado de pertenecer al Cártel de Sinaloa y de dirigir una operación de tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y Canadá durante los últimos años.