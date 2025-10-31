Sheinbaum destaca como "muy importante" el reconocimiento por parte de Albares de la "injusticia" del colonialismo pasado

México.- Sheinbaum valora como un paso "muy importante" que Albares reconozca la "injusticia" del pasado colonial - Europa Press/Contacto/Luis Barron

MÉXICO, 31 Oct (EUROPA PRESS)

Durante la inauguración de una exhibición de arte de mujeres indígenas mexicanas, el Secretario español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, manifestó un importante reconocimiento hacia el dolor e injusticia sufridos por los pueblos originarios en la época colonial. Este acto ha sido valorado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, como un "primer paso" significativo en el reconocimiento de las acciones pasadas.

"Es muy importante, es el primer paso", expresó Sheinbaum, refiriéndose a las declaraciones de Albares. La mandataria, siguiendo la línea de su predecesor Andrés Manuel López Obrador, había demandado previamente una disculpa por lo que describió como "la invasión violenta" de los españoles.

Sheinbaum destacó la importancia de estas declaraciones, señalando que es la primera vez que una autoridad del Gobierno español lamenta la injusticia cometida. "Habla de la importancia de lo que siempre hemos dicho, el perdón engrandece a los gobiernos y los pueblos, no es humillante, al contrario", afirmó la presidenta mexicana.

Por su parte, Albares reconoció que "ha habido dolor e injusticia hacia los pueblos originarios". "Hubo injusticia, justo es reconocerlo y lamentarlo. Esa es parte de nuestra historia compartida, no podemos negarla ni olvidarla", añadió el Secretario español.

Este diálogo entre México y España abre una ventana hacia la reconciliación y el reconocimiento de los errores del pasado, marcando un momento relevante en las relaciones bilaterales entre ambas naciones.