Sheinbaum elogia al Ejército tras operativo contra 'El Mencho' y asegura "Ya hay más tranquilidad"

Sheinbaum ensalza al Ejército por el operativo contra 'El Mencho': "Ya hay más tranquilidad" - Europa Press/Contacto/Luis Barron

MÉXICO, 23 Feb (EUROPA PRESS)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, elogió este lunes el papel del Ejército en el operativo que terminó con la vida del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como 'El Mencho', y en el restablecimiento del orden tras los disturbios provocados por el grupo criminal a lo largo del país.

"México tiene unas Fuerzas Armadas extraordinarias, son hombres y mujeres preparados, profesionales, con mucha visión, mucho patriotismo (...) Nuestro mayor reconocimiento. México debe sentirse orgulloso de nuestras Fuerzas Armadas", expresó Sheinbaum durante su conferencia de prensa.

La mandataria también rindió homenaje a los agentes fallecidos en los recientes enfrentamientos con el citado cártel, extendiendo sus condolencias a los familiares de los caídos y recalcando que la intención de la operación fue siempre capturar a 'El Mencho' y a sus acompañantes bajo el marco legal y constitucional del país.

Sheinbaum aseguró que, tras el ataque, la tranquilidad ha comenzado a restablecerse, gracias a una operación que fue planeada y ejecutada exclusivamente por las fuerzas de seguridad mexicanas, pese a las especulaciones sobre la participación de Estados Unidos. Sin embargo, reconoció un "intercambio de información" con este país, pero insistió en que la operación fue meramente mexicana.

Por su parte, el Secretario de Defensa, el general Ricardo Trevilla, reveló detalles de la operación, confirmando la muerte de ocho miembros de la guardia personal de 'El Mencho' en el ataque inicial y el fallecimiento de este último por heridas en el traslado a Ciudad de México. También informó sobre la muerte de Hugo César Macías, alias 'El Tuli', figura clave dentro del CJNG, en un operativo en El Grullo, Jalisco.

Durante el operativo y los enfrentamientos subsiguientes, se reportó la muerte de más de 60 personas, incluyendo 25 agentes de la Guardia Nacional, además de un funcionario de prisiones, uno de la Fiscalía General de Jalisco, y una civil. El Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dio cuenta de estas cifras y mencionó la muerte de 30 "delincuentes" del cártel en los choques en Jalisco, y otras cuatro bajas en Michoacán.

La presidenta celebró la normalización de las actividades en las zonas afectadas, destacando que se amaneció "sin ningún bloqueo en ninguna carretera", lo que refleja una rápida respuesta gubernamental frente a la crisis desatada por el enfrentamiento con el CJNG.