Sheinbaum informa de que ha pedido a la Fiscalía investigar un derrame de crudo en el golfo de México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum - Europa Press/Contacto/Luis Barron

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha anunciado este lunes que ha pedido a la Fiscalía abrir una investigación sobre un derrame de crudo en el golfo de México que ha afectado en las últimas semanas a las costas de los estados de Tabasco y Veracruz.

"Hubo un derrame de un barco. Se están haciendo todavía todas las investigaciones. También le pedimos a la Fiscalía que pudiera intervenir porque hay delito penal en este caso. No es derrame de Pemex, pero Pemex está haciendo toda la limpieza", ha señalado la mandataria en una rueda de prensa.

Sheinbaum ha precisado así que la limpieza de la zona ya está en curso en colaboración con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría de Medio Ambiente y de Recursos Naturales (Semarnat). Asimismo, ha pedido al director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, que se traslade al lugar de los hechos a fin de evaluar si se necesitan más recursos al respecto.

La presidenta mexicana se ha referido además a otro derrame de hidrocarburos registrado en las inmediaciones de la refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco. Las autoridades han recolectado en la zona alrededor de 240 kilogramos de residuos manchados con hidrocarburos.

El derrame comenzó hace más de dos semanas y se extiende sobre 230 kilómetros de la costa del golfo de México, afectando por lo menos a 40 localidades ubicadas en el litoral de Veracruz y Tabasco. Grupos ambientalistas aseguran que son cerca de 600 los kilómetros afectados.