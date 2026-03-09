Sheinbaum niega presiones de EEUU en extradiciones y asegura son decisión soberana

Archivo - México.- Sheinbaum rechaza que las últimas extradiciones respondan a presiones de EEUU: "Es una decisión soberana" - Europa Press/Contacto/Luis Barron - Archivo

MÉXICO, 21 Jan (EUROPA PRESS)

En las recientes horas, el gobierno mexicano protagonizó la extradición de 37 individuos hacia Estados Unidos, un acto que la presidenta Claudia Sheinbaum defendió como una decisión de soberanía, negando cualquier presión política de Washington. Este movimiento ocurre en un contexto donde la administración estadounidense ha intensificado su discurso contra los cárteles de droga.

Sheinbaum, durante su acostumbrada comparecencia matutina, subrayó que tales decisiones se fundamentan en un profundo análisis concerniente a la política y la seguridad nacional, siempre poniendo a México en primer lugar. La presidenta aclaró que las extradiciones no surgieron como resultado de su reciente conversación telefónica con el presidente estadounidense Donald Trump. En cambio, indicó que son el producto de discusiones entre los grupos de trabajo sobre seguridad de ambas naciones.

La mandataria mexicana explicó: "No es 'lo piden y ahí va'. Hay un análisis sobre si es importante para México, si se colabora, qué perfiles son. Es una relación de coordinación y colaboración". Detalló además que, aunque la mayoría de los 37 sujetos extraditados eran elegibles para extradición, se realizó un estudio pormenorizado de cada caso.

Las autoridades mexicanas, el día anterior, informaron la extradición de los 37 miembros de diversas facciones criminales "que representaban una amenaza real para la seguridad del país", respondiendo a una petición de la Fiscalía de Estados Unidos. Entre los extraditados se encuentran figuras prominentes del crimen organizado, incluyendo a José Gerardo Álvarez Vásquez, alias 'El Indio' o 'El Chayan', un líder del Cártel de los Beltrán Leyva, y Pedro Inzunza Noriega, 'El Señor de la Silla', segundo al mando del mismo cartel.