Sheinbaum pone a una poetisa indígena al frente de la elaboración de los libros de texto de México

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum - Luis Barron / Zuma Press / ContactoPhoto

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La poetisa, pedagoga y activista de derechos educativos y culturales Nadia López ha sido nombrada nueva responsable de la Dirección General de Materiales Educativos, en sustitución de Marx Arriaga, quien ha sido destituido tras un conflicto por el contenido de los libros de texto.

La Secretaría de Educación Pública ha informado del nombramiento de López después de que la presidenta mexicana, Clauda Sheinbaum, confirmara un conflicto con Marx Arriaga debido a su postura sobre los materiales educativos.

"No estaba de acuerdo en que hubiera ninguna modificación a los libros", ha explicado Sheinbaum en la conferencia diaria conocida como mañanera. Desde la Subsecretaría de Educación Básica se acordó incorporar varios temas a los libros de texto, entre ellos, la inclusión de mujeres en la historia, ha explicado Sheinbaum antes de recordar que la mayor parte de los libros de historia incluyen a los héroes, pero no a las heroínas, y que Arriaga no aceptó esta modificación.

El comunicado del nombramiento de López es hija de jornaleros de Oaxaca y hablante de lengua mixteca (Ñuu Savi) y es autora de once libros, con obras traducidas al inglés, francés, griego, árabe, catalán, hindi, bengalí, italiano, alemán y chino. Asimismo ha recibido varios premios y tiene experiencia en el diseño de materiales pedagógicos, formación docente y promoción de la lectura.

"Contribuirá al fortalecimiento de los contenidos educativos con un enfoque humanista, inclusivo, intercultural y con perspectiva de género de la Nueva Escuela Mexicana (NEM)", ha resaltado la Secretaría de Educación Pública.

El ministro de Educación, Mario Delgado Carrillo, ha destacado que el objetivo principal de López será incorporar el reconocimiento de las mujeres en la historia como ha solicitado Sheinbaum, incorporar más libros en lenguas indígenas y garantizar formatos en macrotipo y braille.

También se ampliará el reconocimiento a los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes y se diseñarán materiales educativos dirigidos a niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad.

Mientras, Marx Arriaga permanece desde el viernes en sus oficinas y ha asegurado que no abandonará este espacio hasta el martes por la mañana "cuando (la Secretaría) tome las instalaciones" y no antes de recibir la notificación formal de su destitución.