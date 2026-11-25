Claudia Sheinbaum - "Alejandro GodÍNez/Clasos.Co" / Zuma Press /

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha adelantado este miércoles que enviará una queja formal a Estados Unidos por la deportación a España de una mujer de doble nacionalidad hispano-mexicana que tiene una orden de detención en el país latinoamericano por blanqueo de capitales.

Se trata de la presentadora de televisión Inés Gómez Mont, buscada por los presuntos delitos de delincuencia organizada, blanqueo de capitales y fraude fiscal, en un entramado de facturas falsas por valor de 650.000 dólares (más de 591.600 euros) y hasta hace un mes con una alerta roja de Interpol, según ha declarado Sheinbaum en rueda de prensa.

"Nosotros tenemos una queja muy relevante a Interpol (...) y en particular al Gobierno de Estados Unidos, porque ellos saben que hay una orden de aprehensión. Y nosotros lo que pedimos en nuestra relación (bilateral) es reciprocidad", ha reclamado, al tiempo que ha afeado que las autoridades mexicanas sí han extraditado a Estados Unidos a "94 delincuentes".

La mandataria ha confirmado en su comparecencia ante la prensa que el Ejecutivo mexicano ha solicitado ya a España la extradición de Gómez Mont, detenida en territorio estadounidense por motivos migratorios antes de su deportación a España el pasado lunes.

"Ellos (Estados Unidos) la deportan a España porque, dicen, que entró con pasaporte español (...) Ya pedimos la orden de extradición a España también, ya la solicitamos. (...) Si hay todas las pruebas de que se dedicaba a la factura falsa. Entonces, ¿por qué no se extraditó a México?", ha insistido.

Sheinbaum ha aprovechado para afear que la Administración Trump no ha traslado aún al magistrado José Ulises Bernabé García, vinculado al caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014.

"Hay muchos temas pendientes de extradición. Varios, muchos, que hemos estado solicitando a Estados Unidos. Entre ellos el de Ayotzinapa. El juez de barandilla. Se lo pedí personalmente a (el secretario de Estado) Marco Rubio. Le dimos el expediente, sin embargo, no ha sido extraditado o deportado", ha señalado.