Sheinbaum rechaza que las últimas extradiciones respondan a presiones de EEUU: "Es una decisión soberana"

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha rechazado que la extradición de 37 personas a Estados Unidos en las últimas horas responda a presiones de Washington, en un momento en el que la Casa Blanca ha subido el tono sobre su lucha contra los cárteles, y ha argumentado que se trata de "una decisión soberana".

Sheinbaum ha explicado que este tipo de decisiones se toman después de analizar todas las consideraciones para la política y la seguridad nacional del país. "Se pone primero a México por encima de todo", ha subrayado este miércoles durante su habitual comparecencia matutina ante los medios de comunicación.

En ese sentido, la presidenta mexicana ha negado que esta decisión haya tenido relación con la última llamada telefónica que mantuvo con su homólogo estadounidense, Donald Trump, sino que está conectada con las conversaciones de los grupos de trabajo sobre seguridad de ambos países.

"No es 'lo piden y ahí va'. Hay un análisis sobre si es importante para México, si se colabora, qué perfiles son. Es una relación de coordinación y colaboración", ha explicado Sheinbaum, quien ha detallado que si bien muchas de estas 37 eran extraditables, cada caso se analiza de manera particular.

En la víspera, las autoridades mexicanas informaron de la extradición de 37 miembros de diferentes organizaciones criminales "que representaban una amenaza real para la seguridad del país" a petición de la Fiscalía de Estados Unidos.

Entre los presos enviados a Estados Unidos hay algunos cabecillas destacados del crimen organizado, como José Gerardo Álvarez Vásquez, alias 'El Indio' o 'El Chayan', considerado líder del Cártel de los Beltrán Leyva; o el segundo al mando de esta organización, Pedro Inzunza Noriega, conocido como 'El Señor de la Silla'.