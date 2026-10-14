Sheinbaum reclama una investigación por las posibles torturas policiales en una marcha para exigir agua potable

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. - "Alejandro GodíNez" / Zuma Press / Europa Pre

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha reclamado este miércoles a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) una investigación sobre la represión de las fuerzas de seguridad que se produjo el domingo en una marcha en Jalisco para exigir que se solucione un problema de agua contaminada en la ciudad.

"No podemos permitir que en México haya fuerzas el orden que repriman y torturen. Es inadmisible", ha subrayado Sheinbaum, que ha adelantado que se reunirá con las víctimas. "No puede permitirse lo que ocurrió en Jalisco", ha dicho.

"El tema de la tortura a los jóvenes es algo que tiene que desaparecer en nuestro país. No puede ser que una fuerza del orden torture a ninguna persona y menos en una detención", ha incidido Sheinbaum, a la vez que ha cuestionado el uso que hicieron los agentes de los gases lacrimógenos y los chorros de agua.

El pasado domingo, miles de personas, estimaciones hablan de hasta 21.000, marcharon por las calles de Guadalajara hasta la residencia oficial del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, para exigir una solución al problema del agua contaminada que desde hace meses viene sufriendo el área metropolitana de la ciudad.

Un grupo de manifestantes retiró las vallas levantadas en las inmediaciones de la casa del gobernador, desencadenando la respuesta de la Policía de Jalisco. Unas 40 personas fueron detenidas y otras 60 resultaron heridas.

Las familias de las víctimas y los organizadores de la movilización han denunciado agresiones durante los arrestos y detenciones arbitrarias. "¿Quién dio la orden? ¿Por qué? ¿Cómo es posible que en 2026 siga habiendo tortura de policías a jóvenes?", ha denunciado la presidenta en su rueda de prensa matutina.

Sheinbaum ha reclamado a la CNDH una "investigación profunda" sobre lo ocurrido. "Tiene que investigarse, sancionarse y cero impunidad, porque no puede haber tortura en México", ha rematado la mandataria.