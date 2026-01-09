Sheinbaum resta importancia al anuncio de Trump de atacar por tierra a los cárteles: "Es su forma de comunicar"

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. - Luis Barron/eyepix via ZUMA Pres / DPA

MADRID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha restado importancia a las advertencias de su homólogo estadounidense, Donald Trump, sobre atacar sobre en el terreno a los cárteles mexicanos y ha señalado que "es parte de su manera de comunicar", en medio de otras advertencias del estilo en la región y tras la intervención militar en Caracas que se saldó con la captura del presidente Nicolás Maduro.

"Por las declaraciones que ha hecho el presidente Trump, consideramos que es parte de su manera de comunicar", ha afirmado este viernes en su rueda de prensa matutina, aunque al mismo tiempo ha explicado que pidió al ministro de Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, que aborde la cuestión con el secretario de Estado, Marco Rubio.

"Le pedí al secretario Juan Ramón de la Fuente que pueda, si es necesario, verse con el secretario del Departamento de Estado", ha indicado la presidenta, dejando la puerta abierta también a poder hablar con Trump "para fortalecer la cooperación".

Sheinbaum ha aprovechado para recordar que ya "hace dos o tres días, el propio secretario Rubio habló de la buena coordinación en materia de seguridad que hay con México" y que dispone de "un acuerdo, un entendimiento en el tema de seguridad" con el presidente Donald Trump, según recoge el diario 'El Universal'.

"Hay un acuerdo con la Guardia Costera y el Comando Norte para que sea la Secretaría de Marina quien esté al cargo en nuestras aguas continentales de la vigilancia. Es un acuerdo que se tomó hace unos meses y ha estado funcionando", ha remarcado la mandataria. "No queremos pensar en otro escenario", ha incidido.

En ese sentido, ha detallado que como parte de ese acuerdo, son las autoridades mexicanas quienes se encargan, por ejemplo, de interceptar embarcaciones sospechosas "sin necesidad de que haya una acción de fuerza mayor".

En una entrevista este jueves para Fox News, Trump aseguró ahora era el momento de "actuar contra los cárteles en tierra", organizaciones criminales, dijo, que "dirigen México". "Es muy, muy triste ver lo que le ha pasado a ese país", afirmó.