Sheinbaum solicita "calma" tras disturbios por muerte de líder del Cártel Jalisco Nueva Generación en México

Sheinbaum pide "calma" ante los disturbios por la muerte del jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación en México - Europa Press/Contacto/Luis Barron

MÉXICO, 23 Feb (EUROPA PRESS)

Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, hizo un llamado a la población para mantener la calma y aseguró que el país se mantiene en normalidad tras los hechos ocurridos el domingo, cuando fuerzas militares ejecutaron una operación que resultó en la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido como 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Esta acción militar provocó disturbios y bloqueos en 14 estados de la república.

“La Secretaría de la Defensa Nacional informó la operación de esta mañana por parte de las fuerzas federales, que derivó en diversos bloqueos y otras reacciones. Hay coordinación absoluta con las gubernaturas de todos los estados; debemos mantenernos informados y en calma”, señaló Sheinbaum a través de su cuenta de X. Destacó que el Gabinete de Seguridad comunica de manera constante por redes sociales, y recalcó que, en su mayoría, las actividades en el territorio nacional transcurren con normalidad.

Además, extendió un reconocimiento a la Defensa Nacional, el Ejército, la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas por el operativo que culminó con la muerte de 'El Mencho' y otros seis miembros del CJNG. Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores, bajo la dirección de Juan Ramón de la Fuente, encomió el trabajo del personal involucrado en la operación y expresó su solidaridad con aquellos que arriesgaron sus vidas.

El enfrentamiento tuvo lugar en Tapalpa, Jalisco, donde integrantes del CJNG atacaron a las fuerzas especiales, resultando en la muerte de cuatro miembros del cartel y tres gravemente heridos, quienes fallecieron en el traslado a la Ciudad de México. Entre los fallecidos se confirmó la presencia de 'El Mencho'. La operación también permitió la detención de otros dos integrantes del cártel, así como la incautación de armas y vehículos blindados.

Durante el conflicto, tres soldados resultaron heridos y ya fueron trasladados a la Ciudad de México para recibir atención médica urgente. El Ministerio de Defensa destacó la colaboración de autoridades de Estados Unidos en la operación, que se extendió a zonas clave como Puerto Vallarta, y otros municipios cercanos a Guadalajara, donde se suspendió el servicio de transporte público desde temprano y se recomendó a la población no salir de sus casas.