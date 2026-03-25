MÉXICO.- Sheinbaum solicitó a la Fiscalía investigar derrame de crudo en el Golfo de México

México.- Sheinbaum informa de que ha pedido a la Fiscalía investigar un derrame de crudo en el golfo de México - Europa Press/Contacto/Luis Barron

MÉXICO, 23 Mar (EUROPA PRESS)

La mandataria de México, Claudia Sheinbaum, ha anunciado el lunes que ha solicitado a la Fiscalía iniciar una indagatoria sobre un vertido de petróleo ocurrido en el golfo de México, afectando recientemente a las costas de Tabasco y Veracruz. "Hubo un derrame de un barco. Se están haciendo todavía todas las investigaciones. También le pedimos a la Fiscalía que pudiera intervenir porque hay delito penal en este caso. No es derrame de Pemex, pero Pemex está haciendo toda la limpieza", comunicó Sheinbaum durante una conferencia de prensa.

La limpieza del área se encuentra ya en proceso, en colaboración con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría de Medio Ambiente y de Recursos Naturales (Semarnat), precisó Sheinbaum. También, ha solicitado a Víctor Rodríguez Padilla, director general de Pemex, que visite el lugar para determinar si es necesaria más ayuda.

En referencia a otro incidente de derrame de hidrocarburos cerca de la refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco, las autoridades han recolectado aproximadamente 240 kilogramos de residuos contaminados con hidrocarburos.

Este incidente inició hace más de dos semanas y se ha esparcido por unos 230 kilómetros a lo largo de la costa del golfo de México, perjudicando al menos a 40 localidades en los litorales de Veracruz y Tabasco. Grupos defensores del medio ambiente estiman que la contaminación alcanza cerca de 600 kilómetros de costa.