Sheinbaum sostiene "una muy buena conversación" con Trump pese a recientes advertencias

EEUU/México.- Sheinbaum mantiene "una muy buena conversación" con Trump tras las advertencias de los últimos días - Europa Press/Contacto/Carlos Santiago

MÉXICO, 12 Jan (EUROPA PRESS)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este lunes haber mantenido "una muy buena conversación" con Donald Trump, presidente de Estados Unidos, en medio de recientes controversias provocadas por las sugerencias de Trump respecto a emprender acciones militares en México para combatir a los cárteles de droga. "Tuvimos una muy buena conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Hablamos de distintos temas, incluyendo la seguridad con respeto a nuestras soberanías, la disminución del tráfico de drogas, el comercio y las inversiones", comunicó Sheinbaum a través de sus redes sociales.

Durante el diálogo, Sheinbaum estuvo acompañada por el Secretario de Relaciones Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente, y el Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, además de Roberto Velasco, subsecretario para América del Norte, como se observa en la imagen compartida por la presidenta en sus plataformas digitales.

Las reacciones de México vienen tras los comentarios de Trump en una reciente entrevista con Fox News, donde sugirió que "ahora era el momento de actuar contra los cárteles en tierra", describiéndolos como organizaciones criminales que "dirigen México". Estas declaraciones sucedieron poco después de que el presidente venezolano Nicolás Maduro fue capturado, en referencia a las amenazas de Trump sobre la posibilidad de que otros países enfrentaran situaciones similares.

En respuesta a las declaraciones de Trump, Juan Ramón de la Fuente, Secretario de Relaciones Exteriores, solicitó al Secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, respeto por la soberanía y la integridad territorial de México. "La colaboración y la cooperación en un marco de respeto mutuo siempre dan resultados", subrayó Sheinbaum, enfatizando en la importancia del diálogo y el entendimiento mutuo para abordar asuntos de seguridad y comercio bilateral.