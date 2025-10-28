Sheinbaum sostiene relaciones con España pero aún espera disculpa por época colonial

MÉXICO, 27 Oct (EUROPA PRESS)

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, reiteró este lunes que su administración aún espera una disculpa de España por su pasado colonial, una solicitud inicialmente planteada por su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, a través de una carta dirigida al Rey Felipe VI. Este gesto en su momento provocó tensiones entre ambos países, llevando a López Obrador a "pausar" las relaciones diplomáticas.

Durante una conferencia de prensa, Sheinbaum destacó, "Nosotros desde la campaña manifestamos que nunca estuvimos de acuerdo con la manera en que respondieron pero además estábamos de acuerdo con la carta que había enviado López Obrador. Todavía seguimos esperando esta respuesta". Subrayó que la misiva enviada por López Obrador fue una solicitud diplomática de disculpa por las atrocidades cometidas en el pasado, la cual recibió una respuesta que consideró poco diplomática y que generó críticas hacia el entonces presidente mexicano en España.

A pesar de estas diferencias, Sheinbaum aseguró que las relaciones entre México y España se mantienen intactas a diversos niveles, incluyendo el económico, político y turístico. Reveló que varios miembros de su gabinete han visitado recientemente España, señal de los lazos continuos entre ambas naciones.

La solicitud de una disculpa por parte de López Obrador data de marzo de 2019, cuando buscó que España reconociera "su responsabilidad histórica" por las violencias ocurridas durante la conquista y ofreciera "las disculpas o resarcimientos políticos que convengan" como paso hacia una "nueva etapa de reconciliación".