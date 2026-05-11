Sumar acusa a Ayuso de buscar con su viaje "boicotear" las relaciones diplomáticas entre España y México

La coordinadora general de Sumar, Lara Hernández, y el concejal de Más Madrid, Eduardo Rubiño, durante una rueda de prensa a 13 de abril de 2026, en Madrid (España) - Isa Saiz - Europa Press

MADRID 11 May. (EUROPA PRESS) -

Sumar ha acusado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de tratar "boicotear "las relaciones entre España y México con el "show" plagado de "insultos en su viaje al país latinoamericano.

Así lo ha remarcado el dirigente de Más Madrid, Eduardo Fernández Rubiño, en rueda de prensa conjunta con la coordinadora general de Sumar, Lara Hernández, en representación de los cuatro partidos del socio minoritario presentes en el Ejecutivo (Movimiento Sumar, IU, Comuns y Más Madrid).

Fernández Rubiño ha desgranado que nadie afea que un responsable político pueda viajar en el marco de su cargo institucional, pero en este caso es "totalmente cuestionable" que la mandataria autonómica trate de socabar las relaciones diplomáticas entre el Gobierno y el Ejecutivo mexicano presidido por Claudia Sheinbaum.

Tras denunciar que no saben cuánto ha costado este viaje, aunque estiman que puede haber un desembolso de 450.000 euros para que Ayuso "reciba una medallita" en México, ha ironizado que las gestiones vinculadas con el cargo de la presidenta es que "abrieran unos cuantos VIPs --establecimientos de una cadena de restaurantes-- en Madrid". De hecho, ha calificado la visita de unas "vacaciones pagadas" por los contribuyentes madrileños.

En realidad, según ha denunciado el dirigente de Más Madrid, es que el objetivo de Ayuso que detectan en este viaje era "ofrecer un espectáculo" que le permitiera "intentar entorpecer las relaciones" entre los gobiernos estatales de estos dos países, es decir, "boicotear las relaciones internacionales" del Ejecutivo español.

"A nosotros que nuestra presidenta vaya a insultar a un país entero nos da vergüenza. A mí me da vergüenza que en México conozcan a Madrid porque llamamos narcoestado a un país hermano, a un país con el que tenemos tantísimos lazos y con el que España tiene que tener las mejores relaciones posibles", ha exclamado Fernández Rubiño.

AYUSO ACTÚA COMO MILEI

De hecho, ha comparado la visita de Ayuso a México con los viajes a los que acude a España en presidente de Argentina, Javier Milei, al achacar a ambos tratar de "levantar una ola ultra".

"Ayuso creía que podía ir a México a hacer poco menos que una operación de desestabilización del gobierno en México, a la vez que esta operación de boicoteo a las relaciones internacionales de España. Y nos parece que un presidente de una comunidad autónoma no está para eso", ha zanjado para afearla también que mientras estaba en este país arremetiera contra la gestión del Ministerio de Sanidad con la alerta sanitaria por el hantavirus.

PODEMOS RESCATA EL '¡VIVA MÉXICO, CABRONES!'

Previamente y en otra rueda de prensa, el coportavoz estatal de Podemos, Pablo Fernández, ha acusado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de dar "vergüenza ajena" durante su "deplorable viaje" a México donde, a su juicio, intentó "mancillar" y ofender al "pueblo" de este país.

No obstante, ha lanzado que la sociedad mexicana ha dado una "lección de dignidad" ante la infame postura de Ayuso y ante la actitud de la mandataria autonómica ha exclamado: "¡Viva México, cabrones!" (expresión que se atribuye a Pancho Villa durante la Revolución Mexicana de principios del siglo XX y que se emplea también coloquialmente durante el aniversario de la independencia del país).