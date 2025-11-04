Trece fallecidos y cuatro arrestados de grupo armado tras enfrentamiento con seguridad en Sinaloa

México.- Trece muertos y cuatro detenidos de un grupo armado tras atacar a agentes de seguridad en Sinaloa (México) - Europa Press/Contacto/Luis Barron

MÉXICO, 4 Nov (EUROPA PRESS)

Un enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y un "grupo armado" en Sinaloa se saldó con 13 muertos y la detención de cuatro sospechosos la tarde del lunes, además de resultar en el rescate de nueve personas secuestradas, informó el Secretario de Seguridad del país, Omar García Harfuch, a través de su cuenta en la red social X.

El incidente ocurrió cerca de las 12.45 horas (hora local) cuando un grupo de agentes fue atacado por los armados ocultos bajo un puente en las calles de La Brecha, Guasave.

García Harfuch confirmó que en el operativo murieron trece "agresores" y se logró la detención de otros cuatro, además de liberar a nueve secuestrados. Se incautaron siete vehículos, armas "largas" y otros equipos, los cuales ya fueron puestos a disposición de la Fiscalía de México.

Aunque no se ha revelado la identidad de los miembros del grupo criminal ni de los detenidos, las autoridades continúan con las diligencias periciales y los operativos de seguridad en el área, que ya fue acordonada, según recoge el portal de noticias mexicano Milenio.