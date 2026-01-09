MÉXICO.- Trump declara que Estados Unidos lanzará pronto un ataque por "tierra" contra los cárteles que "dirigen" México

México.- Trump afirma que EEUU atacará pronto por "tierra" los cárteles que "dirigen" México - Europa Press/Contacto/Fu Langxisike¡kanieduo

MÉXICO, 9 Jan (EUROPA PRESS)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró en una reciente entrevista con Fox News que el ejército estadounidense comenzará acciones terrestres en México contra los cárteles de la droga, a quienes acusa de tener el control del país vecino. "Ahora vamos a empezar a actuar contra los cárteles en tierra. Los cárteles dirigen México. Es muy, muy triste ver lo que le ha pasado a ese país", expresó Trump, destacando los esfuerzos previos en eliminar el flujo de drogas por mar, los cuales, según sus palabras, han sido exitosos en un 97%.

Esta firme postura del mandatario se produce tras el ataque y captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flórez, calificado por Trump como un golpe contra el "narcoterrorismo". Este evento ha generado tensión internacional, especialmente con México, cuya presidenta, Claudia Sheinbaum, condenó la acción.

Trump también se refirió a los problemas en la frontera, calificándola de "desastre total" en años anteriores y afirmó que su administración ha logrado reducir el número de muertes en Estados Unidos atribuidas a la violencia de los cárteles, aunque lamentó que el número siga siendo significativamente alto. "Los cárteles siguen actuando y matan a 250.000 o 300.000 personas en nuestro país cada año", señaló el presidente, enfatizando en la necesidad de estas operaciones terrestres como un paso adicional en la lucha contra el narcotráfico.